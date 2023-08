Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Gegenstände von Brücke geworfen

Albig (ots)

In den Abendstunden gegen 20 Uhr wurde von Autofahrern auf der BAB63 mitgeteilt, das Jugendliche Gegenstände von der Fußgängerbrücke, welche über die BAB63 führt, werfen würden. Es handele sich um die Fußgängerbrücke, über der BAB63, in Fahrtrichtung Kaiserslautern, kurz vor dem Autobahnkreuz Alzey, in Höhe der Gemeinde Albig. Ein Autofahrer gab an, dass er beinahe von der Spur abgekommen sei, als man eine Flüssigkeit auf seine Windschutzscheibe gegossen habe. Dies hätte laut Autofahrer zu einem Unfall führen können. Um den Sachverhalt aufklären zu können, bittet die Polizei um Unterstützung. Gibt es Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben? Gibt es Zeugen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können? Hinweise bitte an die

Autobahnpolizeistation Heidesheim

Budenheimer Weg 75 55262 Ingelheim am Rhein Tel.: 06132/ 950-0

