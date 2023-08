Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfälle am Autobahnkreuz Alzey

A 63/Rheinhessen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen kam es am 6.8.2023 gegen 18:35 Uhr auf der A 63 in Höhe des Autobahnkreuzes Alzey. Dort befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mazda in Fahrtrichtung Kaiserslautern, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechts in Schutzplanke prallte. Anschließend zog er nach links und prallte in die Mittelschutzplanke. Ersthelfer konnten den 58-Jährigen und zwei fünf Jahre alte Kinder aus dem Auto befreien. Da diese über Schmerzen klagten waren, wurden sie durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf leichte Verletzungen in eine Mainzer Klinik verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Mazda des 58-jährigen musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf ca. 6000 Euro. Die Feuerwehr Alzey war mit 8 Kräften vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn vollgesperrt werden. Es wurden mehrere Schutzplankenelemente beschädigt.

Zu einem weiteren Unfall mit verletzten Personen auf der A 63 Richtung Kaiserslautern kam es am 6.8.2023 gegen 19:46 Uhr in Höhe Albig. Dort standen drei Fahrer von PKW (54, 70 und 52 Jahre alt)wegen eines Staus hintereinander auf der Autobahn, als eine 56-jährige Frau am Stauende auf den Wagen des 54-Jährigen auffuhr. Dieser wiederum prallte auf den Wagen des 70-Jährigen und dieser auf den des 52-Jährigen. Der 54-Jährige, dessen Wagen abgeschleppt werden musste, klagte über Schmerzen. Er wurde vor Ort vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Auch hier war die Feuerwehr Alzey mit 17 Kräften im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu den beiden Unfällen kommen konnte. Den Gesamtschaden an den beteiligten Autos schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro.

