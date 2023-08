POL-VDMZ: Mehrere LKW stillgelegt

A 61/Waldlaubersheim (ots) - Offensichtlich für die Witterungsverhältnisse zu schnell war eine 68-jährige Frau, die mit ihrem Auto am 2.8.2023 gegen 14:30 Uhr an der Anschlussstelle Waldlaubersheim ins Schleudern kam. Dabei befuhr die Frau zunächst mit ihrem PKW zunähst die K 29 aus Richtung Windesheim kommend in Richtung Waldlaubersheim. An der Anschlussstelle Waldlaubersheim fuhr sie in die Auffahrt zur A 61 in ...

