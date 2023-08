POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Restaurant, Täter flüchten ohne Beute

Lengerich (ots) - In Aldrup ist ein Pedelec-Fahrer am Freitagnachmittag (25.08.23) bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der 54-Jährige aus Lengerich fuhr auf der Straße Aakämpe in Fahrtrichtung Ladberger Straße. Gegen 17.35 Uhr kam ihm in Höhe der Hausnummer 12 ein Auto entgegen. In dem Wagen saßen ein 52-jähriger Mann und eine 44-jährige Frau, ...

mehr