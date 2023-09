Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Nusplingen

Reutlingen (ots)

Nusplingen (ZAK): Neubau in Vollbrand

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05.15 Uhr, in die Eichhalde nach Nusplingen ausgerückt. Dort war an einem noch unbewohnten Neubau aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Es konnte von der Feuerwehr nach 30 Minuten größtenteils gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten dauern zur Stunde (Stand 8.30 Uhr) noch an. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hierzu wurden Experten der Kriminalpolizei angefordert. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell