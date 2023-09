Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand

Fahrzeug in Echazkanal gekippt

Ein VW Transporter ist am Mittwochvormittag in der Albstraße in den Echazkanal gekippt. Nach derzeitigem Kenntnisstand stellte der Fahrer den Wagen kurz nach 8.30 Uhr ab, worauf sich dieser selbstständig machte und über die Gegenfahrspur hinweg rollte. Der Transporter kippte in einer abfallenden Böschung zur Seite und lag anschließend mit der Front im Kanal. Er musste von einem Abschleppunternehmen mit Hilfe eines Krans geborgen werden. An dem Fahrzeug war augenscheinlich nur geringerer Sachschaden entstanden. Da das Auslaufen von Betriebsflüssigkeiten nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde von der Feuerwehr eine entsprechende Sperre im Wasser errichtet. Ein Vertreter des Umweltamts war ebenfalls vor Ort. (mr)

Trochtelfingen (RT): Unfall am Bahnübergang

Geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 26.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag an einem Bahnübergang zwischen Trochtelfingen und Haid entstanden. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 82-Jähriger gegen 9.40 Uhr mit seinem Traktor auf einem landwirtschaftlichen Weg kurz nach dem Ortsausgang von Trochtelfingen in Richtung B313 unterwegs. An einem unbeschrankten Bahnübergang übersah er offenbar einen von Trochtelfingen in Richtung Haid fahrenden Triebwagen und stieß mit diesem zusammen. Weder der Traktorlenker noch der 54-jährige Triebwagenfahrer, ein weiterer Bahnmitarbeiter und fünf Passagiere, die sich darin befanden, wurden verletzt. Der Traktor musste abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten musste die Bahnstrecke für rund 1,5 Stunden gesperrt werden. (rn)

Nehren (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Autofahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der L394 leichte Verletzungen zugezogen. Die 36 Jahre alte Hyundai-Lenkerin fuhr gegen zehn Uhr von der B27 aus Richtung Ofterdingen kommend in Richtung Landesstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines von links aus Richtung Dußlingen kommenden 53-jährigen Ford-Lenkers. Bei dem anschließenden Zusammenstoß, wobei neben den Pkw ebenfalls zwei Verkehrszeichen beschädigt wurden, zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 25.000 Euro geschätzt. (jp)

Ammerbuch (TÜ): Brand in Pfäffingen

Zu einem gemeldeten Gebäudebrand sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Mittwochmittag, gegen 13.50 Uhr, in die Dorfstraße nach Pfäffingen ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, könnte ein technischer Defekt an einer Steckdosenleiste Papierunterlagen entzündet haben, wodurch auch Inventar sowie der betroffene Raum leicht beschädigt wurden. Das restliche Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Eine Bewohnerin wurde durch eingeatmeten Rauch verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Vorsorglich kamen auch drei Kinder zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. (mr)

