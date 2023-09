Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperliche Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Diebstahl; Brand; Arbeitsunfälle

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Dienstagabend in der Schlosserstraße im Stadtteil Zizishausen. Dort war es gegen 21.50 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 28-Jährigen und einem 35 Jahre alten Mann gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, bei denen neben den beiden Aggressoren ebenfalls ein 56-Jähriger als auch ein 18-Jähriger beim Versuch diese voneinander zu trennen leicht verletzt wurden. Mehrere Rettungswagen brachten die verletzten Personen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der 28-Jährige musste die Nacht im Anschluss in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Eine Autofahrerin ist am Dienstagabend mit ihrem Wagen in Echterdingen von der Fahrbahn abgekommen. Die 77-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes gegen 18.10 Uhr die Stangenstraße und wollte den folgenden Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt in Richtung Leinfelder Straße verlassen, als zeitgleich ein Fußgänger die dortige Fußgängerfurt überquerte. Der Mercedes fuhr in der Folge über die Verkehrsinsel und streifte die Front eines in entgegengesetzter Richtung vor der Fußgängerfurt stehenden VW. Anschließend durchquerte das Auto die Hecke des angrenzenden Grundstücks der Friedrich-List-Straße und kam kurz vor der dortigen Hauswand zum Stehen. Die Seniorin wurde beim Unfall augenscheinlich leicht verletzt, weshalb sie der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus brachte. Der Mercedes sowie der VW waren nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt. Insgesamt beziffert die Polizei den Blechschaden auf 8.000 Euro. (mr)

Neckartenzlingen (ES): Unfälle auf der B312

Auf der B312 zwischen Neckartenzlingen und Bempflingen ist es am Dienstag zu zwei Auffahrunfällen gekommen. Ein 53-Jähriger war gegen 17.30 Uhr mit seinem Nissan auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Bempflingen erkannte er offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender, 45 Jahre alter BMW-Lenker aufgrund eines Staus abbremsen musste und krachte in das Heck des Wagens. Der 45-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Gegen 18.15 Uhr kam es im daraus resultierenden Rückstau zu einem weiteren Auffahrunfall, bei dem eine 61-Jährige mit ihrem Nissan auf den BMW einer 46 Jahre alten Frau auffuhr. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Kurz vor 19 Uhr konnten die Unfallstellen geräumt werden. (rn)

Lichtenwald (ES): Warenautomaten aufgebrochen

Ein Warenautomat ist in der Nacht zum Dienstag in den Gassenäcker in Hegenlohe aufgebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter hebelte in der Zeit von 20 Uhr bis 6.40 Uhr den Automaten eines Agrarbetriebs auf und entwendete das sich darin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Gelegenheit macht Diebe

Aus zwei unverschlossenen Fahrzeugen sind im Laufe des Dienstags mehrere, zum Teil hochwertige Gegenstände gestohlen worden. Aus einem in der Eckenerstraße abgestellten Pkw entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 14.20 Uhr bis 16.50 Uhr einen Geldbeutel, ein mobiles Navi sowie ein Smartphone und eine Mappe. Gegen 18.30 Uhr wurde aus einem Nissan in der Bachgasse ein Laptop sowie Over-Ear Kopfhörer aus einem auf der Rückbank befindlichen Rucksack gestohlen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Dettenhausen (TÜ): Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag in der Brückenstraße in Dettenhausen erlitten. Der 47-Jährige befand sich gegen 15.30 Uhr auf einer Leiter, um an einem Lkw-Auflieger einen sich dort befindlichen Gasspeicher zu versiegeln. Der 59 Jahre alte Fahrer des Lastwagens ging versehentlich davon aus, dass die Arbeiten abgeschlossen sind und fuhr los. Der 47-Jährige stürzte daraufhin aus einer Höhe von zirka 3,5 Metern in die Tiefe und zog sich hierbei mehrere, zum Teil schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Fahrzeug in Brand geraten

Möglicherweise ein technischer Defekt hat am Dienstagabend zum Einsatz der Rettungskräfte auf der K6912 zwischen Pfrondorf und Dettenhausen geführt. Gegen 17.45 Uhr bemerkte der 30 Jahre alte Lenker eine Rauchentwicklung und Flammen an seinem Smart und stellte ihn im Bereich der Einmündung zum Sträßle nach Einsiedel in einer Ausbuchtung neben der Fahrbahn ab. Anschließend wählte er den Notruf. Die Feuerwehr, die daraufhin mit sechs Fahrzeugen und mehreren Dutzend Einsatzkräften anrückte, löschte das Auto, das komplett ausbrannte und abgeschleppt werden musste. Auch der Rettungsdienst war vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (rn)

Balingen (ZAK): Motorradfahrer gestürzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Dienstagabend bei einem Sturz auf der L 440 erlitten. Der 33-Jährige war dort kurz vor 19 Uhr mit seiner Yamaha von Weilstetten herkommend in Richtung Tieringen unterwegs. Nach einer scharfen Linkskurve verlor er beim Beschleunigen in einer folgenden Rechtskurve offenbar die Kontrolle über die Maschine und geriet mit dieser ins Schleudern. Anschließend stürzte er zu Boden und rutschte über die Fahrbahn in die linksseitigen Leitplanken. Die Yamaha wurde von dort abgewiesen und blieb danach im rechten Straßengraben liegen. Der Rettungsdienst brachte den Biker ins Krankenhaus. Sein Zweirad, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro entstanden sein dürfte, wurde von Bekannten abgeholt. (mr)

Hechingen (ZAK): Von Balkon gestürzt

Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, in die Gammertinger Straße ausgerückt. Dort war zuvor ein Mann bei Arbeiten auf einem Wohnhausbalkon mehrere Meter tief zu Boden gestürzt. Mit nach derzeitigem Kenntnisstand schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

