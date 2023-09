Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Exhibitionist aufgetreten

Radfahrer bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Reutlinger Innenstadt erlitten. Eine 28-Jährige wollte gegen 12.40 Uhr mit einem VW Polo von der Innere Kelterstraße nach rechts in die Albstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, 29 Jahre alten Radler. Ersten Ermittlungen nach war er links gefahren, da der Radfahrer auf den Gehweg wechseln wollte. Der Mann stürzte durch den Zusammenstoß von seinem Pedelec und verletzte sich hierbei. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. (ms)

Dettingen (RT): Unfall mit verletztem Kind

Ein Kind musste nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Ein 74-Jähriger war kurz nach 15.30 Uhr mit einem VW Passat auf der Straße Vor Buchhalden an die Einmündung zur Richard-Wagner-Straße herangefahren und hatte angehalten. Ein auf dem Gehweg fahrender, elf Jahre alter Junge prallte beim Überqueren der Fahrbahn mit seinem Kinderfahrrad gegen den stehenden Pkw. Im Anschluss stürzte das Kind zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass es zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Der Junge hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Römerstein (RT): Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen

Zu hohe Geschwindigkeit könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagabend auf der L252 ereignet hat. Ein 26-Jähriger fuhr gegen 23 Uhr mit seiner Kawasaki in Richtung Böhringen, kam in einer Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrspur, stürzte und kam im Anschluss im dortigen Grünstreifen zum Liegen. Sein Motorrad wurde eine angrenzende Böschung hinabgeschleudert, wodurch Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Mit einem Rettungswagen wurde der Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Wendlingen (ES): Exhibitionistische Handlung (Zeugenaufruf)

Nach einem Unbekannten mit einem dunkelgrauen, knielangen Mantel fahndet das Polizeirevier Nürtingen nachdem sich dieser am frühen Dienstagmorgen in der Schäferhauser Straße vor einer 21 Jahre alten Frau entblößt hatte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr die Frau gegen 1.20 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Schäferhauser Seen, als sie den Mann vor einem Gebüsch bemerkte, der in diesem Moment sein Glied zeigte. Der Mann ging daraufhin flüchtig. Die sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegen. (jp)

Burladingen (ZAK): Mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen (Zeugenaufruf)

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 27-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der K7161 zwischen Salmendingen und Ringingen erlitten. Gegen 18 Uhr beschleunigte der Mann seinen Toyota Supra den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge offenbar stark und fuhr von einem dortigen Parkplatz auf die Kreisstraße in Richtung Ringingen. Dabei verlor er kurz nach dem Parkplatz die Kontrolle über den Sportwagen, der nach rechts von der Straße schleuderte und dort gegen einen Erdwall prallte. Der 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem Fahrzeug wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Nachdem sich Hinweise ergeben hatten, wonach der Toyota bereits zuvor mit hoher Geschwindigkeit auf der Kreisstraße zwischen Salmendingen und Ringingen unterwegs gewesen sein soll, wurde sein nicht mehr fahrbereites Auto abgeschleppt und für mögliche weitere Überprüfungen sichergestellt. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei Balingen unter Telefon 07433/264-0 entgegen. (rn)

