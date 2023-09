Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Rauchender Pkw; Verkehrsunfälle; Telefonbetrug

Reutlingen (ots)

Einbruch in Gaststätte (Zeugenaufruf)

Auf Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Montagmorgen in eine Gaststätte in der Eisenbahnstraße eingebrochen ist. Gegen 4.40 Uhr verschaffte sich der etwa 180 cm große Einbrecher zunächst über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, brach dort einen Spielautomaten auf und zog von Dannen. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief ohne Erfolg. Der entstandene Sachschaden sowie der Wert des Diebesgutes können derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Verdächtigen entgegen, der zur Tatzeit eine blaue Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine rote Tasche trug. Telefonnummer: 07121/942-3333. (jp)

Bad Urach (RT): Unfälle in der Ulmer Steige

Zu gleich zwei Unfällen ist es am Sonntagmittag kurz hintereinander in der Ulmer Steige gekommen. Ein 52-jähriger Biker war gegen 12.15 Uhr mit seiner BMW auf der B28 / Ulmer Steige bergaufwärts unterwegs. Dabei fuhr er auf den vorausfahrenden VW einer 53 Jahre alten Frau auf, die aufgrund eines ordnungsgemäß vorausfahrenden Radfahrers die Geschwindigkeit ihres Wagens verringern musste. Der Biker kam glücklicherweise nicht zu Fall und blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Nur kurze Zeit später kam es in der nachfolgenden Kolonne zu einem weiteren Auffahrunfall. Der 57 Jahre alte Lenker einer KTM erkannte offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender 25-Jähriger seinen Lotus abbremsen musste und fuhr mit seinem Motorrad auf den Pkw auf. In der Folge stürzte der Biker zu Boden. Mit nach ersten Erkenntnissen schweren Verletzungen musste der Mann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abtransportiert werden. (rn)

Lichtenstein (RT): Radfahrer gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 71 Jahre alter Mann beim Sturz von seinem Fahrrad am Sonntagnachmittag in Honau erlitten. Der Radler war kurz nach 15 Uhr auf einem Waldweg im Bereich der Echazquelle unterwegs, als er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. (rn)

Esslingen (ES): Fahrradfahrer gestürzt

Zu hohe Geschwindigkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand könnten den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursachen für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagmittag auf der Stettener Straße im Stadtteil Wäldenbronn ereignet hat. Ein 26-jähriger Fahrradfahrer fuhr gegen zwölf Uhr in Richtung Ortsmitte und übersah einen vor ihm abbiegenden Pkw. Um eine Kollision zu verhindern, leitete er eine Gefahrenbremsung ein, stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Esslingen (ES): Kollision beim Abbiegen

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt worden. Kurz nach 5.30 Uhr war eine 53 Jahre alte Frau mit einem BMW auf der K 1215 von Esslingen herkommend in Richtung Deizisau unterwegs und wollte nach links auf die Sirnauer Brücke abbiegen. Dabei kam es zur heftigen Kollision mit dem entgegenkommenden Toyota einer 60-Jährigen. Dabei erlitten beide Frauen wohl schwere Verletzungen, weshalb sie nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht wurden. Ihre Autos, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 40.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war eine Nassreinigung der Fahrbahn erforderlich. (mr)

Weilheim (ES): Kind und Motorradfahrer verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen haben ein Kind und ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag zwischen Weilheim und Neidlingen erlitten. Den aktuellen Ermittlungen zufolge war ein 36-Jähriger mit seiner Honda kurz vor elf Uhr auf einer beidseitig von hohen Maisfeldern gesäumten Verbindungsstraße von der L 1200 herkommend unterwegs. Am Ende einer Linkskurve erkannte er am linken Straßenrand einen Dreijährigen auf einem Kinderfahrrad. Der Biker ging offenbar davon aus, dass sich das Kind in Richtung eines mittig gehenden Erwachsenen halten würde und wich seinerseits nach links aus. Der Junge verblieb jedoch am Wegesrand, worauf der 36-Jährige abbremste und dabei auf das Kind stürzte. Während sich der Motorradfahrer selbstständig in ärztliche Behandlung begeben wollte, wurde der Dreijährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Am Motorrad war nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Wernau (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Sonntagnachmittag an der Einmündung Kirch- / Kirchheimer Straße ereignet hat. Eine 82-Jährige wollte kurz nach 14 Uhr mit ihrem Smart von der Kirchstraße aus nach links in die Kirchheimer Straße einbiegen. Dabei kam es zu Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden Fiat eines 21-Jährigen. Für die Seniorin wurde vorsorglich ein Rettungswagen zur Unfallstelle gerufen, nach derzeitigem Kenntnisstand blieb sie unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 7.500 Euro beziffert. (rn)

Neidlingen (ES): Zweiradfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der L1200 erlitten. Der junge Mann war gegen 18.30 Uhr mit einer KSR Brixton BX 125 auf der Landesstraße von Wiesensteig in Richtung Neidlingen unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam er dabei in einer Linkskurve mit dem Zweirad von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Pfosten einer Leitplanke. Der 17-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an seiner Maschine, die abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (rn)

Dettingen (ES): Rauchender Pkw

Ein rauchender Pkw hat am Sonntagmittag, kurz nach 13 Uhr, zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Schillerstraße geführt. Möglicherweise hatte sich der Rauch infolge eines Kabelbrands am Opel einer 50-Jähriger entwickelt. Als der Motor ausgestellt wurde, war kein Rauch mehr erkennbar, sodass die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften angerückt war, nicht löschen musste. Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. (rn)

Gomaringen (TÜ): Radfahrer gestürzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der Stockacher Straße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Verkehrsteilnehmer hatten einen nicht ansprechbaren Mann kurz vor 19 Uhr am Ortsende aufgefunden, ihn erstversorgt und den Notruf gewählt. Der Rettungsdienst brachte den 70-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Mann beim Abbiegen mit seinem Fahrrad in einen dortigen Feldweg gestürzt sein. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet unter 07071/972-8660 um Zeugenhinweise. (rn)

Bodelshausen (TÜ): Unter Drogen- und Alkoholeinfluss von Unfallstelle geflüchtet

Seinen Führerschein abgeben musste ein 19 Jahre alter Autofahrer nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmorgen. Der Mann war gegen 8.50 Uhr mit seinem Renault auf der Hechinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. In der Kreuzung mit der Beethovenstraße kam er mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen dortigen Stromverteilerkasten. Im Anschluss kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und einer angrenzenden Hecke. Hierauf flüchtete er von der Unfallörtlichkeit und konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung ermittelt werden. Ein bei dem 19-Jährigen im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von knapp zwei Promille. Weiterhin wurden Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum festgestellt. Er musste im Anschluss nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führschein abgeben. Der Renault war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird in Summe auf circa 5.000 Euro geschätzt. (jp)

Winterlingen (ZAK): Telefonbetrüger schlagen zu (Warnhinweis)

Eine 60-Jährige ist am Freitagabend von Kriminellen um einen vierstelligen Geldbetrag betrogen worden. Die Frau erhielt gegen 19 Uhr eine SMS von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als ihre vermeintliche Tochter ausgab. Anschließend forderte der Betrüger die Frau auf, einen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen. Dem kam sie nach. Als sich wenig später die richtige Tochter bei der Geschädigten meldete, flog der Betrug auf. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. Forderungen nach Geldüberweisungen über SMS, WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung. Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ (rn)

Balingen (ZAK): Radfahrerinnen kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 69-jährige Radlerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der Straße Steingrüble erlitten. Die Frau war kurz nach 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße in Richtung Bruckrain unterwegs. Kurz vor der dortigen Einmündung erkannte sie den ersten Ermittlungen zufolge zu spät, dass eine vorausfahrende 54-Jährige ihr Fahrrad abbremste. Trotz einer eingeleiteten Bremsung kam es zum Zusammenstoß der beiden Zweiräder und die 69-Jährige stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

Hechingen (ZAK): Quad-Lenker verunglückt

Ein 19 Jahre alter Quad-Lenker ist am Sonntagmittag auf der K7164 mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Der junge Mann befuhr kurz vor 13.30 Uhr die Kreisstraße von Hechingen kommend in Richtung Weilheim. Kurz nach der Kreuzung mit der Lindichstraße kam er mit dem Quad nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der 19-Jährige wurde zu Boden geschleudert und erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Quad war Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Angehörige des Fahrers kümmerten sich um den Abtransport des Fahrzeugs. (rn)

