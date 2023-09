Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl von Rädern und Werkzeug, Auffahrunfall mit hohem Schaden

Reutlingen (ots)

Wendlingen (ES): Kompletträder entwendet

Vier Kompletträder hat ein Unbekannter von Donnerstag auf Freitag vom Gelände eines Autohauses in der Wertstraße gestohlen. Die Täter bockten zwischen 18 Uhr und 8.30 Uhr einen dort abgestellten Neuwagen auf und entwendeten dessen Räder. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (rn)

Nürtingen (ES): Werkzeug gestohlen

Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 7.10 Uhr, haben Unbekannte Werkzeug von einer Baustelle im Bodelschwinghweg gestohlen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Lager und entwendeten aus dem Inneren unter anderem mehrere Akkuschrauber und einen Laser. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Albstadt (ZAK): Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Freitagvormittag auf der B 463 bei Straßberg entstanden. Ein 31-Jähriger war gegen 9.45 Uhr mit einem Linienbus der Marke MAN auf der Bundestraße in Richtung Winterlingen unterwegs. Aufgrund eines entgegenkommenden und mit Sondersignalen fahrenden Rettungswagens musste er anhalten. Ein nachfolgender, 64 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Benz bemerkte dies zu spät und krachte mit seinem Vito ins Heck des Busses. Glücklicherweise wurden ersten Erkenntnissen nach weder die beiden Fahrer noch die Fahrgäste in dem Bus verletzt. Die Businsassen begaben sich nach dem Unfall zur Einmündung der L 453 und wurden dort von einem Ersatzbus abgeholt. Der Vito war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

