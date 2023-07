POL-RE: Herten: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Gladbeck An der Tunnelstraße brachen Unbekannte in einen Jugendtreff ein. Im Inneren brachen sie eine Bürotür auf, entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Der Einbruch geschah zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag. Dorsten Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag, zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr, in eine Arztpraxis an der Bochumer Straße ein. Sie hebelten eine Tür auf und ...

