POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Gladbeck

An der Tunnelstraße brachen Unbekannte in einen Jugendtreff ein. Im Inneren brachen sie eine Bürotür auf, entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Der Einbruch geschah zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag.

Dorsten

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag, zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr, in eine Arztpraxis an der Bochumer Straße ein. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in die Praxisräume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt oder gesehen?

Herten

Heute Morgen (21.07.) nahm die Polizei einen 28-jährigen Tatverdächtigen fest, der in eine Physiotherapiepraxis an der Feldstraße eingebrochen sein soll. Ein Zeuge beobachtet einen Mann dabei, wie er um 05.25 Uhr aus einem aufgebrochenen Fenster stieg und informierte sofort die Polizei. Mit einem Fahrrad und einem Luftbefeuchter entfernte sich der bis dahin Unbekannte noch vor Eintreffen der Beamten. An einer Bushaltestelle an der Martin-Luther-Straße trafen die Kollegen dann den 28-Jährigen an, der auch der Beschreibung des Zeugen entsprach. Er hatte ein Fahrrad, einen Luftbefeuchter, zwei Mehrfachsteckdosen, ein Gewehr mitsamt Munition und eine Klobrille dabei. Die Polizisten nahmen ihm die Sachen ab, stellten sie sicher und nahmen ihn fest. Da er eine Schnittverletzung hatte, wurde er in einem Krankenhaus versorgt. Ob es sich bei dem Gewehr um eine scharfe Schusswaffe handelt, wird noch geprüft. Vorgeworfen wird dem Mann nun der schwere Einbruchdiebstahl, ein Verstoß gegen das Waffengesetz und auch ein - ggf. schwerer - Fahrraddiebstahl. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Castrop-Rauxel

Die Polizei sucht nach einem roten Peugeot 207, der zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen von der Ohmstraße entwendet wurde. An dem Wagen waren CAS(troper) Kennzeichen angebracht. Täterhinweise liegen nicht vor.

Recklinghausen

An der Bochumer Straße verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Friseurgeschäft, indem sie die Hintertür aufbrachen. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Tatzeit: Donnerstag, 18.30 Uhr - Freitag, 7.30 Uhr.

