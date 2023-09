Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Autos aufgebrochen; Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Gefährlich überholt; Pkw-Aufbrecher festgenommen; Dieb in Kirche;

Weitere Pkw-Aufbrüche (Nachtrag zur Pressemitteilung vom 31.08.2023/16.44 Uhr)

Im Laufe des Donnerstags sind zu den bereits berichteten acht Taten zwei weitere Pkw-Aufbrüche in Sondelfingen angezeigt worden. Der Besitzer eines Toyota bemerkte, dass aus seinem vor dem Haus im Gottlieb-Harzer-Weg auf einem Stellpatz geparkten Toyoyta etwas Münzgeld fehlte. Zeugen hatten in der Nacht gegen vier Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen, jedoch keine Polizei verständigt. Wie der Täter das Fahrzeug öffnete, ist noch nicht bekannt. Im Grummelweg wurde in der Zeit von ein Uhr bis kurz nach 15.30 Uhr an einem 1er BMW die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Rucksack mit persönlichen Gegenständen sowie Zigaretten gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (ms)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung am Donnerstagabend im Bereich des ZOB. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war es gegen 23.25 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen einem 26-Jährigen und seinem flüchtigen Bekannten sowie dessen Begleiter auf einem Fußweg zwischen dem Willy-Brandt-Platz und der Stadtbachstraße gekommen. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Angreifer auf den 26-Jährigen eingeschlagen haben. Dabei kam offenbar auch ein Gürtel zum Einsatz. Der Geschädigte erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen und wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Sonnenbühl (RT): Auf die Leitplanke gefahren

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Gönninger Steige ereignet hat. Ein 41-Jähriger war kurz nach 15 Uhr mit seinem Opel Crossland auf der L 230 die Steige aufwärts in Richtung Genkingen unterwegs. In der letzten scharfen Rechtskurve vor Genkingen unterschätzte er den Winkel der Kurve. Aufgrund seiner nicht angepassten und zu hohen Geschwindigkeit, kam er zu weit nach links. Beim Gegenlenken übersteuerte er seinen Opel, verlor die Kontrolle über den Wagen und fuhr über den rechten Bordstein auf die Leitplanken auf, wo sein Auto zum Stehen kam. Allerdings droht der Opel über die Leitplanken hinweg den Hang hinab zu rutschen, weshalb die insgesamt vier Insassen sitzen bleiben mussten, bis die alarmierte Feuerwehr das Auto soweit abgesichert hatte, dass alle gefahrlos aussteigen konnten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Opel wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Dieb in Kirche unterwegs

Am Donnerstag ist der Polizei ein Diebstahl aus einer Kirche in Bernhausen gemeldet worden, der sich am Vortag zwischen neun Uhr und 17 Uhr ereignet hat. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus dem Gotteshaus in der Eugenstraße mehrere Altarkerzen, Blumenschmuck und Opferkerzen von bislang unbekanntem Wert. Aufgefallen war der Diebstahl einer Angestellten, aufgrund der Unordnung auf dem Altar. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Notzingen (ES): Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver gesucht

Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter Telefon 07021/501-0 nach weiteren Geschädigten und Zeugen zu einem Überholmanöver, bei dem am Donnerstagnachmittag auf der K 1205 mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Ein 65-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit einer Beifahrerin in einem Smart auf der Kreisstraße vom Freitagshof herkommend in Richtung Nortzingen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang wurde er von dem bislang unbekannten Lenker eines dunklen BMW Cabriolets trotz Gegenverkehrs überholt. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, zog der BMW-Lenker unmittelbar vor dem Kleinwagen nach rechts. Der 65-Jährige musste daraufhin mit seinem Smart ebenfalls nach rechts ausweichen und eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Der Gegenverkehr musste ebenfalls stark abbremsen und betätigte die Lichthupe. Hierbei dürfte es sich möglicherweise um eine Mercedes-Benz B-Klasse handeln. Da noch mehr Fahrzeuge entgegenkamen, werden die Fahrer gebeten, sich zu melden. Die Ermittlungen nach dem BMW-Lenker dauern an. (ms)

Wendlingen (ES): Mutmaßlicher Pkw-Aufbrecher festgenommen

Auf die gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Stuttgart wird verwiesen. Sie unter nachfolgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5592658

Balingen (ZAK): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der B27 verletzt worden. Eine 66-Jährige war gegen 12.30 Uhr mit ihrem VW Golf Plus auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs und wollte am Ortsausgang von Endingen nach links in die Straße Staigle abbiegen. Eine hinterherfahrende 24-Jährige bremste ihren Audi daraufhin ebenfalls ab. Eine wiederum dahinterfahrende 22-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf den stehenden Audi auf. Dieser wurde daraufhin nach vorne auf den Golf Plus geschoben. Sowohl die beiden VW-Lenkerinnen als auch die beiden 24 Jahre alten Insassinnen im Audi wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 14.500 Euro. Der Golf und der Audi mussten abgeschleppt werden. (rn)

