Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: PKW-Aufbrecher unterwegs; Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Reutlingen (ots)

Pkw-Aufbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In mindestens acht Pkw ist in der Nacht zum Donnerstag in der Zeit von 22.30 Uhr bis 9.20 Uhr in Sondelfingen eingebrochen worden. In der Wackersteinstraße wurde an einem 1er BMW Cabrio das Verdeck aufgeschlitzt und eine über dem Beifahrersitz hängende Umhängetasche entwendet. Den Inhalt der Tasche leerte der Täter neben dem Fahrzeug aus. Im Bereich der Straße Auf Wies, der Römersteinstraße und der Obere Straße wurden insgesamt sieben Autos auf noch nicht geklärte Weise geöffnet. Aus den Fahrzeugen der Marken Mercedes, VW, Hyundai, Seat und Fiat nahm der Täter Zigaretten, ein Taschenmesser, etwas Münzgeld, ein paar Schuhe sowie ein mobiles Navigationsgerät und eine Fernbedienung mit. Eventuell verstaute er sein Diebesgut in der aus dem Cabrio entwendeten Tasche. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/9611-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Pliezhausen (RT): Radfahrer bei Sturz schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Bei einem Sturz von seinem Fahrrad ist am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, auf dem Radweg Im Greut ein 71-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann kam offenbar zu Fall, als ihm zwei bisher noch unbekannte Radler entgegen kamen. Der genaue Hergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Da der Verunglückte den beiden anderen Radfahrern zunächst signalisierte hatte, dass es ihm gut gehe, waren diese schließlich weitergefahren. Allerdings verschlechterte sich wenig später der Gesundheitszustand des 71-Jährigen so stark, dass er vom alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Hinweise zum Unfallhergang nimmt der Polizeiposten Reutlingen-Nord unter Tel. 07121/96110 Hinweise entgegen. (ak)

