Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag auf der B312 ereignet. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Audi gegen 17.25 Uhr auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Am Ende der zweispurigen Ausbaustrecke bemerkte er zu spät, dass der Verkehr stockte und fuhr auf den vorausfahrenden Opel Insignia eines 34-Jährigen auf. Dem Audi krachte wiederum der nachfolgende 18-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinter ins Heck. Die Lenker des Audi und des Opel zogen sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu, mussten jedoch vor Ort nicht ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. (sm)

Deizisau (ES): Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der B 10

Ein Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen hat am Mittwochnachmittag im beginnenden Feierabendverkehr auf der B 10 in Richtung Göppingen für erhebliche Behinderungen gesorgt. Ein 25-Jähriger war gegen 15.10 Uhr mit einem Audi Q5 auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße unterwegs. Auf Höhe von Deizsiau bemerkte er zu spät, dass eine vorausfahrende Autofahrerin verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste und fuhr auf deren Fahrzeug auf. Im Anschluss krachten drei nachfolgende Pkw in die zuvor verunglückten Wagen. Der 25-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er benötigte jedoch keine sofortige medizinische Versorgung. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 15.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden Fahrzeuge musste der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden, so dass sich bis kurz nach 16 Uhr ein längerer Rückstau bildete. (ms)

Nürtingen (ES): Kellerbrand

Zum Brand im Wasch-/Heizungskeller eines Einfamilienhauses in der Schimmelstraße im Stadtteil Raidwangen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochmittag ausgerückt. Gegen 12.15 Uhr bemerkte ein Passant Rauch aus dem Untergeschoss des Gebäudes und alarmierte die Einsatzleitstellen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten anrückte, hatte eine Hausbewohnerin den Brand bemerkt und selbstständig löschen können. Nach einer Überprüfung auf Glutnester und einer Durchlüftung der Räume durch die Feuerwehr war das Haus wieder bewohnbar. Die Hausbewohnerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und neun Rettungskräften im Einsatz war, wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung untersucht, blieb zum Glück aber unverletzt. Derzeitige Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt in dem Kellerraum zu einem Kurzschluss und einem nachfolgenden Kabelbrand geführt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf etwa 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 27-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B 10 verursacht hat. Der Mann war gegen 23.40 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe Pliensauvorstadt nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die betonierte Fahrbahnbegrenzung krachte. Dabei wurde sein Wagen so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Verletzt wurde niemand. (cw)

Nürtingen (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Fahrzeugs am Mittwochabend auf der B 313 gewesen sein. Ein 59-Jähriger war kurz vor 20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße von Plochingen kommend unterwegs, als er am Ortseingang bemerkte, dass sein Wagen offenbar Feuer gefangen hatte. Er alarmierte die Feuerwehr, fuhr an der Einmündung Bunsenstraße / Wendlinger Straße von der Bundesstraße ab und verließ sein Auto. Unmittelbar darauf breitete sich der Brand so schnell aus, dass der Mercedes trotz des Einsatzes der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten anrückte, nicht mehr zu retten war und komplett ausbrannte. Der Wagen wurde anschließend von einem Abschleppdienst geborgen. Da aus dem Auto Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war nachfolgend eine aufwändige Reinigung der Fahrbahn mittels eines Spezialfahrzeuges notwendig. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim (ES): Unfall im Kreuzungsbereich (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend in der Kreuzung Kolbstraße / Henriettenstraße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge war die 22 Jahre alte Lenkerin eines Rettungswagens gegen 19.10 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn vom Bahnhof herkommend auf der Kolbstraße in Richtung Henriettenstraße unterwegs. Die dortige, ampelgeregelte Kreuzung wollte sie geradeaus überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Opel Meriva eines 60-Jährigen. Für den Patienten im Rettungswagen wurde ein weiteres Fahrzeug angefordert, um ihn ins Krankenhaus zu transportieren. Ob er bei dem Unfall verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Auch der Opel-Fahrer, die Lenkerin des Rettungswagens und ihr 24 Jahre alter Mitfahrer wurden ambulant im Krankenhaus versorgt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen unter Telefon 0711/ 3990-420 zu melden. (rn)

Tübingen (TÜ): Unfall im Kreisverkehr

Sachschaden in Höhe von etwa 16.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen im Kreisverkehr in der Waldhörnlestraße entstanden. Gegen 5.50 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Renault Clio von der Weinbergstraße herkommend in den Kreisverkehr ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr fahrenden 46-jährigen VW-Lenkers. Durch den Aufprall wurde der VW gedreht und prallte in der Folge gegen die Leitplanke an der Ausfahrt zur Waldhörnlestraße. Verletzt wurde niemand. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell