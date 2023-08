Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Unfälle bei Metzingen, Brände, Staubsaugeranlagen aufgebrochen, Stromkabel gestohlen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann, der am Dienstagabend auf der L 378a zwischen Metzingen und der Abzweigung Reicheneck einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist, fahndet die Verkehrspolizei Tübingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 20.15 Uhr mit einem Mercedes C63s AMG auf der Landesstraße von Reicheneck in Richtung Metzingen unterwegs, als er zumindest infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen verlor. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und in den Straßengraben, entwurzelte mehrere kleine Bäume und knallte gegen eine Dohle. Dadurch wurde der Mercedes ausgehebelt, schanzte über einen Waldweg und prallte auf der anderen Seite gegen einen Baum. Anschließend soll der offenbar verletzte Fahrer aus dem Fahrzeugwrack ausgestiegen und in den angrenzenden Wald geflüchtet sein. Sofort eingeleitete, umfangreiche Suchmaßnahmen mit zahlreichen Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei, Rettungshunden und einem Polizeihubschrauber verliefen bislang ergebnislos. Der Fahrer soll dunkelblau gekleidet, Brillenträger gewesen sein und dunkle, gelockte Haare gehabt haben. Zudem dürfte er am Kopf eine blutende Verletzung aufweisen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 61.000 Euro geschätzt. Der Mercedes wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten fahrerhinweisenden Erkenntnissen nach. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Tübingen, Telefon 07071/972-8660 oder das Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0 entgegen. (cw)

Metzingen (RT): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Sachschaden in Höhe von rund 42.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B28 entstanden. Ein 55-Jähriger befuhr kurz nach 20 Uhr mit seinem BMW X5 die Bundesstraße von Metzingen kommend in Richtung Reutlingen. Kurz nach dem Maienwaldknoten verlor er auf dem Zubringer zur B28 die Kontrolle über den Wagen und touchierte den VW Golf einer 62-Jährigen, die die mittlere Spur befuhr. Anschließend wurde der BMW nach rechts in den abschüssigen Grünstreifen abgewiesen, wo der Wagen schließlich an einem Erdwall zum Stehen kam. Die Golf-Lenkerin erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Schock. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt, die gegen 21.45 Uhr geräumt werden konnte. (rn)

Eningen (RT): Staubsaugeranlagen aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend drei SB-Staubsaugeranlagen auf dem Gelände einer Autowaschanlage in der Reutlinger Straße aufgebrochen. Der Unbekannte hebelte in der Zeit von 19.40 Uhr bis 20.10 Uhr die Anlagen auf und entnahm das sich darin befindliche Münzgeld im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Notzingen (ES): Starke Rauchentwicklung in Wohnhaus

Aufgrund einer starken Rauchentwicklung in einem Wohnhaus ist es am Dienstagabend zu einem Einsatz der Rettungskräfte in der Wellinger Brahmsstraße gekommen. Ein Mann hatte sich gegen 19.45 Uhr Pommes in der Küche frittiert und dabei den Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Durch das heiße Fett kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die aufmerksame Nachbarn bemerkten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte der Mann jedoch schon den Topf vom Herd genommen, so dass es zu keinem Brand gekommen war. Die Feuerwehr musste lediglich die Räumlichkeiten belüften. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (ms)

Wendlingen (ES): Stromkabel entwendet (Zeugenaufruf)

Gebrauchte Stromkabel im Wert von etwa 5.000 Euro sind in der Nacht zum Dienstag von einem Wendlinger Firmengelände gestohlen worden. In der Zeit von 18 Uhr bis sieben Uhr drangen die Unbekannten auf das umzäunte Areal in der Heinrich-Otto-Straße ein. Von diesem nahmen sie in Gitterboxen gelagerte Stromkabel vermutlich in einem größeren Fahrzeug mit einer Hebebühne mit. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07024/92099-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Bisingen (ZAK): Brand in Firma

Zu einem kleineren Brand in einem Kunststoff verarbeitenden Betrieb in der Straße Hinter Stöck sind am Dienstagabend die Rettungskräfte ausgerückt. Gegen 19.19 Uhr ging bei der Intergrierten Leitstelle ein Brandmelderalarm von der Firma ein, worauf ein Löschzug der Feuerwehr ausrückte. Ersten Ermittlungen nach war der zu verarbeitende Kunststoff in der Spritzmaschine auf ein Heizelement gekommen und hatte stark zu qualmen beziehungsweise leicht zu brennen begonnen. Dies wurde rechtzeitig von den Arbeitern bemerkt und noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Diese musste im Anschluss lediglich die Räumlichkeiten belüften. Ob an der Maschine ein Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. (ms)

