Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Mehrfamilienhaus; Radler gestürzt; Warnung vor Pkw-Aufbrechern und Rollerdieben

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Brand in Mehrfamilienhaus

Zum Brand im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses sind die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag in die Große Ziegelstraße ausgerückt. Anwohner hatten gegen 15 Uhr eine starke Rauchentwicklung und Flammen aus dem Dachstuhl des Hauses bemerkt und die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr, die mit 15 Fahrzeugen und 84 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf das Nachbargebäude verhindern. Zur Überprüfung auf Glutnester musste allerdings das Dach des Hauses abgedeckt werden. Drei Hausbewohner wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und 14 Rettungskräften vor Ort war, vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Gebäude dürfte nicht mehr bewohnbar sein und kann derzeit wegen Einsturzgefahr nicht betreten werden. Die Bewohner konnten bei Angehörigen untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 500.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Einsatzmaßnahmen dauern zur Stunde (Stand 16.45 Uhr) noch an. (cw)

Reichenbach (ES): Radler gestürzt

Schwer gestürzt ist ein Radler am Dienstagnachmittag auf dem Radweg an der L 1151. Der 37-Jährige war gegen 14.20 Uhr auf dem Radweg in Richtung Reichenbach unterwegs, als er im Bereich des Gefälles auf nassem Laub mit seinem Fahrrad ins Rutschen kam und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an seinem Fahrrad wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Bodelshausen / Hirrlingen (TÜ): Die Polizei warnt vor Pkw-Aufbrechern und Rollerdieben

Eine Serie von Diebstählen und Pkw-Aufbrüchen verzeichnet die Polizei derzeit in den Gemeinden Hirrlingen und Bodelshausen.

Wie bislang bekannt wurden seit Mitte Juni aus mindestens vier Fahrzeugen, die zum Teil unverschlossen in der Brunnenstraße, der Straße Frauenhof, dem Pappelweg und der Rottenburger Straße abgestellt waren, offenbar gezielt Geldbörsen entwendet. Die darin befindlichen Bankkarten wurden anschließend teilweise zur Bezahlung an Automaten genutzt. Zudem wurden Mitte August ein Motorroller der Marke Aprilia aus einem Carport in der Starzelstraße und ein E-Roller Forca Coco II aus einer Garage in der Rammertstraße entwendet.

Auch in Bodelshausen machten sich Unbekannte am frühen Montagmorgen (28.08.23), zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr, an einem Motorroller der Marke Peugeot in einem Carport in der Rottenburger Straße zu schaffen. Hierzu brachen die Täter offenbar das Lenkradschloss auf und beschädigten die Frontverkleidung und die Sitzbank des Fahrzeugs. Anschließend ließen sie den Roller mit einem Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zurück.

Der Polizeiposten Bodelshausen hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, bittet die Bevölkerung um Wachsamkeit und rät:

- Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge und Garagen immer, auch bei nur ganz kurzer Abwesenheit! Überprüfen Sie, ob der Wagen auch tatsächlich verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen! Dies lockt Kriminelle an!

- Verstecken Sie Schlüssel nicht am / im Fahrzeug oder im unmittelbaren Umfeld wie z.B. der Garage - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt.

- Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge und alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110.

- Wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

- Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-bera tung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

(rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell