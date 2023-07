Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer stürzt im Kurvenbereich

Hellenthal (ots)

Am Freitag gegen 12.20 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Motorrad die K75 aus Richtung Hönningen in Richtung Hellenthal. Auf der Gefällstrecke stürzte der Motorradfahrer plötzlich in einer Rechtskurve und rutschte anschließend gegen die Schutzplanke. Der Fahrer wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung am Unfallort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallursache ist bislang völlig unklar, da zudem laut Zeugenaussagen keine Hinweise auf eine überhöhte Geschwindigkeit des Motorradfahrers vorliegen.

