POL-EU: Kind verletzte sich schwer

Kall (ots) - Am Donnerstagabend (29. Juni) kam es in der Auelstraße gegen 21.45 Uhr zu einem Brandereignis in einer Turnhalle. Von dem Brand waren hauptsächlich eine Nebeneingangstür aus Holz sowie eine Wandbespannung betroffen. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Einschätzungen im fünfstelligen Euro-Bereich. Der Brandort wurde ...

