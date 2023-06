Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugensuche nach Kollision mit Ampelanlage

Euskirchen (ots)

Am vergangenen Dienstag (27. Juni) um 1.43 Uhr ereignete sich auf dem Rüdesheimer Ring / Kreuzung Stettiner Straße in Euskirchen ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Pkw gegen den Laternenmast an der dortigen Ampelanlage gefahren ist.

Gesucht werden Zeugen, die in diesem Zusammenhang vor dem Aufprall des Fahrzeugs Beobachtungen gemacht haben.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Kann jemand ergänzende Angaben zu beteiligten Fahrzeugen/Personen oder zum Fahrverhalten machen?

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell