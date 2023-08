Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Passanten angegriffen; Einbruch in Büros

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Passanten angegriffen (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten, dunkelhäutigen Unbekannten, der am frühen Sonntagmorgen in der Max-Eyth-Straße einen 43-Jährigen und einen 35-Jährigen angegriffen und verletzt hat, sucht das Polizeirevier Kirchheim. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 43-Jährige gegen 2.35 Uhr zu Fuß auf der Max-Eyth-Straße unterwegs, als er auf Höhe des Geldinstitutes plötzlich von hinten gestoßen wurde. Als er sich der Situation entziehen wollte, kam der Unbekannte weiter auf ihn zu, pöbelte ihn in akzentfreiem Deutsch an und schlug ihm mit der Faust so ins Gesicht, dass seine Brille zu Boden fiel und beschädigt wurde. Der Angriff wurde von mehreren Zeugen beobachtet, von denen ein 35-Jähriger dazwischen ging, wobei er stürzte. Dabei soll der Angreifer auf den am Boden liegenden 35-Jährigen eingetreten haben, wonach seine Begleiter versuchten den als aggressiv beschriebenen Mann von weiteren Aktionen abzuhalten. Erst als die Polizei gerufen wurde, flüchtete der Unbekannte. Der 43-Jährige musste nachfolgend seine Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen. Das Polizeirevier Kirchheim sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise zu dem dunkelhäutigen Angreifer. Dieser wird als etwa 185 cm groß und circa 75 kg schwer beschrieben. Er soll seine Haare in einem sogenannten Rasta-Look getragen haben und war mit T-Shirt und Jogginghose bekleidet. Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/501-0. (cw)

Tübingen (TÜ): In Büros eingebrochen

In ein Wohn- und Geschäftshaus in der Hechinger Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 11.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte nachfolgend in den Büros die Schränke und Schubladen. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge dürfte Fotoequipment gestohlen worden sein. Zum Wert des Diebesgutes und zur Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell