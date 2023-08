Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Küchenbrand; Betrüger erwischt; Verkehrsunfälle, teils mit Verletzten; Auseinandersetzungen; vor Polizei geflüchtet

Reutlingen (ots)

Küchenbrand

Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem Mehrparteienhaus in die Eisenbahnstraße zu einem gemeldeten Küchenbrand alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei 23-jährige Personen Pommes in einem Topf frittieren wollten. Hierbei ließen sie diesen kurzzeitig unbeaufsichtigt, woraufhin sich das darin befindliche Speiseöl entzündete und das Feuer auf ein Holzregal oberhalb des Kochfeldes übergriff. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen und die Wohnung im Anschluss belüften. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Engstingen (RT): Mutmaßliche Spenden-Betrüger erwischt

Ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Männer wegen Verdacht des Betruges wurde am Samstagnachmittag von Beamten des Polizeirevier Pfullingen eingeleitet. Nach bisherigen Ermittlungen zeigten die beiden Beschuldigten gegen 16.45 Uhr auf dem Supermarktplatz in der Keltenstraße einem 50-Jährigen ein Schreiben mit Spendenaufruf für einen gemeinnützigen Verein für Taubstumme vor. Der hilfsbereite 50-Jährige händigte den beiden vorgeblich ebenfalls taubstummen Personen einen kleinen Geldbetrag aus und trug sich in eine Liste ein. Da eine Zeugin ebenfalls auf die beiden vermeintlichen Bettler aufmerksam wurde und sich das Kennzeichen von deren Pkw merkte, konnte dieser von einer Polizeistreife fahrend angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass die beiden Männer im Alter von 20 und 21 Jahren in betrügerischer Absicht Gelder erlangt hatten. Ob und wie viele weitere Geschädigte es gibt, müssen nun die Ermittlungen klären. Das Spendengeld im mittleren zweistelligen Bereich wurde beschlagnahmt und die Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Engstingen (RT): Über Verkehrsinsel gefahren

Körperliche Beeinträchtigungen und eine daraus resultierende Fahrunsicherheit dürften die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Samstagabend in der Reutlinger Straße ereignet hat. Gegen 19.05 Uhr befuhr ein 94-Jähriger mit seinem Fiat Panda die Reutlinger Straße von Kleinengstingen kommend in Richtung Honau. Auf Höhe der Supermärkte kam er vermutlich aufgrund seines körperlich schlechten Allgemeinzustandes nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel mitsamt Fußgängerüberweg. Dabei beschädigte er mehrere Verkehrszeichen, bevor der Fiat auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 1.800 Euro. Zudem wurde der Führerschein des 94-Jährigen einbehalten.

Nürtingen (ES): Radfahrerin verletzt

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers hat sich am Samstagabend eine 50-jährige Fahrradfahrerin bei einer Radtour verletzt. Die Frau war gegen 18 Uhr zusammen mit ihrem 8-jährigen Enkel mit den Rädern auf einem Feldweg im Bereich Neckartailfingen unterwegs, als zunächst der Junge stürzte. Als die 50-Jährige bei ihrem Enkel anhalten wollte, kam sie ihrerseits zu Fall und verletzte sich derart, dass sie mit dem Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden musste. Der 8-Jährige hingegen blieb bis auf ein paar Schürfwunden unverletzt. Angehörige holten den Jungen und die Räder an der Unfallstelle ab.

Wendlingen am Neckar (ES): Handfeste Auseinandersetzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Samstagvormittag in der Heinrich-Otto-Straße gekommen. Um 09.35 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 25 und 19 Jahren in Streit, in dessen Verlauf der ältere der Beiden begann, seinem Kontrahenten mit einem Stock mehrfach gegen den Körper zu schlagen. Nachdem sich das 19-jährige Opfer in Sicherheit bringen konnte, wendete sich der Täter an einen 23-Jährigen, bislang Unbeteiligten und bat diesen die Polizei zu verständigen. Vermutlich, weil dieser sich weigerte, attackierte ihn der 25-Jährige ebenfalls mit dem mitgeführten Stock und entwendete einen InEar-Kopfhörer. Die verständigten Einsatzkräfte konnten den flüchtenden Täter in unmittelbarer Nähe zum Tatort antreffen. Sowohl der 19-Jährige als auch der 23-Jährige wurden jeweils leicht verletzt. Der Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorradfahrer im Baustellenbereich übersehen

Ein leicht verletzter Kradfahrer, etwa 3.000 Euro Sachschaden, sowie eine erhebliche Verkehrsbehinderung sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag gegen 14.45 Uhr auf der Bundesstraße 27 ereignet hat. Eine 33-Jährige fuhr mit ihrem Ford Fiesta in Fahrtrichtung Tübingen und erkannte den, im Baustellenbereich Höhe der Ausfahrt Leinfelden-Mitte verkehrsbedingt abbremsenden 62-jährigen Fahrer einer Piaggio Medley zu spät und fuhr auf diesen auf. Zur Behandlung der hierbei entstandenen Verletzungen wurde der 62-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Da aufgrund einer Baustelle die Richtungsfahrbahn nach Tübingen gesperrt ist und der gesamte Verkehr aktuell über die Richtungsfahrbahn nach Stuttgart geleitet wird, führte der Unfall zu einem Stau von mehreren Kilometern in beide Richtungen.

Kirchheim unter Teck (ES): Fluchtversuch

Ein 17-Jähriger hat am Samstagnachmittag versucht, sich mit einem Pkw einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Gegen 17.15 Uhr wollten die Beamten des Polizeirevier Kirchheim einen silbernen BMW, besetzt mit drei Personen, in der Steingaustraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Aufforderungen anzuhalten missachtete der Pkw-Lenker und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit unter anderem über die Nürtinger Straße, durch das Wohngebiet Milcherberg, Schöllkopfstraße, zum Alleenring und in Richtung Bundesstraße 297 Fahrtrichtung Dettingen/Teck. Als er schließlich von der B 297 in Richtung Lenninger Straße abfuhr, kam er in der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab, durchquerte die dortige Grünfläche und prallte schließlich gegen eine Leitplanke. Durch den Unfall unbeeindruckt, setzte der jugendliche Fahrer seine Flucht zu Fuß fort, konnte aber durch die Beamten eingeholt und festgenommen werden. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Seine beiden 18 und 20 Jahre alten Mitfahrer konnten im Fluchtfahrzeug sitzend festgehalten werden. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Der unfallbeschädigte Pkw wurde von der Polizei sichergestellt und abgeschleppt. Sowohl die Besitzverhältnisse des BMW, als auch die genauen Hintergründe zum Fluchtversuch sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen des Verkehrsdienstes Esslingen.

Rottenburg (TÜ): Mit Reizgas gesprüht

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Samstagabend gegen 19 Uhr in der Taubenstraße in Rottenburg gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen überließ ein 29-Jähriger vor etwa einem Monat einem 34-jährigen Bekannten seinen Hund. Als die Bulldogge in die Wohnung des 34-Jähigen urinierte, trat dieser von seiner Bereitschaft, sich um den Hund zu kümmern zurück und forderte den Besitzer auf das Tier unverzüglich abzuholen, andernfalls werde er es töten. Nachdem der 29-Jährige auf seinen Bekannten an dessen Wohnanschrift traf, kam es zum Streit. In dessen Verlauf schlugen beide Männer zunächst aufeinander ein, bis der 34-Jährige ein Tierabwehrspray gegen seinen Kontrahenten einsetze und dieser sich daraufhin mit seinem Hund entfernte. Beide Männer wurden durch die Auseinandersetzung jeweils leicht verletzt.

