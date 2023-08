Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Schule, Unfall Meßstetter Steige

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Schulgebäude eingebrochen

In die Schule in der Schimmelwiesenstraße im Stadtteil Echterdingen sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 22.30 Uhr und 6.15 Uhr drangen die Einbrecher über ein Fenster ins Schulgebäude ein. Dort stemmten sie mit brachialer Gewalt mehrere Türen auf und durchsuchten Schränke, Schubladen und Spinde nach Wertvollem. Was gestohlen wurde und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Fahrzeug in Wald geschanzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der L 433 erlitten. Der 60-Jährige befuhr kurz vor 11.30 Uhr mit einem Dacia die Meßstetter Steige bergab in Richtung Ebingen. In einer scharfen Rechtskurve fuhr er aus bislang unbekannter Ursache geradeaus, kam nach links von der Fahrbahn ab und schanzte über einen Wall einen Hang in den Wald hinunter. Der Fahrer wurde hierbei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr mit Unterstützung der Bergwacht und des Rettungsdienstes aus seinem Fahrzeug befreit und nach oben auf die Straße gebracht werden. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde der 60-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Zur aufwändigen Bergung seines verunglückten Fahrzeugs musste ein spezieller Autokran an die Unfallstelle angefordert werden. Hierzu musste die L 433 bis in den Nachmittag hinein voll gesperrt werden. An dem Dacia war wirtschaftlicher Totalschaden in bislang unbekannter Höhe entstanden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell