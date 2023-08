Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unwetter fordert Todesopfer bei Hechingen (Zollernalbkreis)

Reutlingen (ots)

Hechingen (ZAK): Mann von Baum erschlagen

Bei einem tragischen Unglücksfall während des Unwetters am Donnerstagabend hat ein Mann sein Leben verloren. Der 62-Jährige zeltete alleine an einem freistehenden Baum zwischen Hechingen und dem Stadtteil Stetten. Während des Gewitters wurde durch den Sturm ein Teil des Baumes entwurzelt und stürzte auf das Zelt, in dem sich der Mann befand. Eine Fußgängerin fand am Freitagmorgen, kurz vor 9.30 Uhr, den Leichnam und verständigte die Polizei. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit an die Unglücksstelle ausgerückt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell