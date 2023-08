Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Baucontainer aufgebrochen; Verkehrsunfälle; Verunglückter Mountainbiker verstorben; Diebstahl; Brände; Graffitisprayer erwischt

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Baucontainer aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Einen Container auf einer Baustelle in der Ulmer Straße hat ein Unbekannter am Donnerstagabend aufgebrochen. Ein Anwohner bemerkte gegen 20.30 Uhr Werkzeuggeräusche aus Richtung der Baustelle und stellte kurz darauf fest, dass ein Unbekannter von der Baustelle herkommend in Richtung Neuffener Straße davonlief. Anschließend wurde die Polizei alarmiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Schloss eines auf der Baustelle stehenden Containers derart beschädigt wurde, dass die Tür geöffnet werden konnte. Ob aus dem Inneren etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen Mann mit kurzen Haaren. Er trug ein graues T-Shirt, eine lange, schwarze Hose, ein dunkles Basecap und schwarze Schuhe. Zudem führte er eine rote Tasche mit sich. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Bad Urach. Telefon: 07125/94687-0. (rn)

Grabenstetten (RT): Mit dem Gegenverkehr kollidiert

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Uracher Straße zwischen Grabenstetten und Bad Urach ereignet hat. Eine 39-Jährige war kurz nach 21.30 Uhr mit ihrem VW up! auf der Landesstraße in Richtung Grabenstetten unterwegs. Dabei geriet sie im Auslauf einer scharfen Rechtskurve offenbar aufgrund schlechter Sichtverhältnisse durch Starkregen auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 47-Jähriger, der mit seinem Mercedes Sprinter noch versuchte auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In der Folge kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine dort befindliche Absperrung, ehe er an einer Felswand zum Stehen kam. Der Sprinter musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei dem Mercedes-Lenker ein vorläufiger Alkoholwert von über einem Promille festgestellt. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. (rn)

Pfullingen (RT): Verunglückter Mountainbiker verstorben - Nachtrag zur Pressemeldung vom 17.08.2023/11.43 Uhr

Der 49 Jahre alte Mountainbike-Fahrer, der am Mittwoch, dem 16.08.2023, mit seinem Fahrrad alleinbeteiligt gestürzt war, ist am Donnerstag im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben. Wie bereits berichtet, war der Mann alleine auf seinem Fahrrad auf einer Wiese vom Sternbergturm kommend in Richtung Sternbergparkplatz unterwegs, als er aus unbekannter Ursache stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er nach einer Reanimation an der Unfallstelle zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste, wo er am Donnerstag verstarb. (cw)

Bempflingen (ES): Diebstahl aus Pkw

Am Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter auf einem Wanderparkplatz an der K1257 sein Unwesen getrieben. Zwischen 17.40 Uhr und 17.55 Uhr beschädigte er eine Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eines dort geparkten Fiat und entwendete daraus eine Handtasche mit Wertgegenständen. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt. (rn)

Filderstadt (ES): Fugenbrand an Schulgebäude

Ersten Erkenntnissen nach haben Schweißarbeiten auf dem Dach eines Bildungszentrums am Donnerstagnachmittag in der Mahlestraße in Bonlanden zu einem Fugenbrand geführt. Gegen 15.45 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Brandmeldealarm aus der Schule ein. Da zunächst keine Flammen und kein Rauch feststellbar waren, erkundete die Feuerwehr das Gebäude. Hierbei stellte sie fest, dass es durch Schweißarbeiten auf dem Dach zu einem Fugenbrand gekommen war und bekämpfte diesen. Ein sichtbarer Schaden war nicht entstanden. Über eine mögliche Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Tübingen (TÜ): Graffitisprayer erwischt

Ein Graffitisprayer ist am Donnerstagabend in Derendingen von einem sich in der Freizeit befindlichen Polizeibeamten auf frischer Tat erwischt worden. Der Zeuge sah, wie ein junger Mann gegen 20.15 Uhr die Unterführung bei einem Discounter in der Steinlachallee besprühte. Der Polizist versetzte sich daraufhin in Dienst, erklärte dem 22-Jährigen die vorläufige Festnahme und verständigte seine Kollegen. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann noch ein offener Vollstreckungshaftbefehl wegen eines Körperverletzungsdeliktes bestand. Nachdem er die Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro aufbringen konnte, wurde der 22-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bis zu einem möglichen weiteren Gerichtsverfahren auf freien Fuß gesetzt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. (ms)

Dußlingen (TÜ): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag in der Dußlinger Kappelstraße ereignet. Eine 67-Jährige war kurz nach 14.30 Uhr mit einem Citroen vom Fahrbahnrand angefahren, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Audi A7 eines 34 Jahre alten Mannes. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf mehr als 25.000 Euro belaufen. (ms)

Balingen (ZAK): Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hat am frühen Freitagmorgen in der Rohrackerstraße zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Kurz nach vier Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Bewohner eine starke Rauchentwicklung im Gebäude bemerkt hatten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 50 Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatten bereits drei der acht Hausbewohner das Haus verlassen. Die restlichen fünf Bewohner konnten von der Feuerwehr mittels einer Drehleiter von einem Balkon gerettet werden. Vier Hausbewohner, darunter zwei Kinder im Alter von ein und fünf Jahren und ihre Mutter, wurden vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und zwölf Rettungskräften vor Ort war, vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Mutter und ihre Kinder blieben nach derzeitigem Stand unverletzt und konnten die Klinik bereits wieder verlassen. Ersten Erkenntnissen nach war es in einem Aufenthalts- oder Hobbyraum im ersten Stock aus noch ungeklärter Ursache wohl zu einem Schwelbrand mit einer starken Rauchentwicklung gekommen. Zudem war eine im Raum verlaufende Wasserleitung geplatzt, weshalb die Statik des Bodens in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnte und zunächst von einem Statiker überprüft werden muss. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Hausbewohner konnten bei Familienangehörigen untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 200.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung von Experten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell