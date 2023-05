POL-HRO: Vier Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Grevesmühlen (ots) - Am 12.05.2023 fanden in Grevesmühlen zwei angemeldete Versammlungen statt. Gegen 18:40 Uhr startete am Marktplatz ein Aufzug. Dieser führte unter dem Thema: "Gezieltes Helfen statt unkontrollierte Einwanderung" durch die Innenstadt und endete um 20:00 Uhr wieder am Ausgangsort. An dieser Versammlung beteiligten sich in der Spitze 230 Personen. ...

