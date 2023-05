Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich der Versammlungslage in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Am 12.05.2023 fanden in Grevesmühlen zwei angemeldete Versammlungen statt. Gegen 18:40 Uhr startete am Marktplatz ein Aufzug. Dieser führte unter dem Thema: "Gezieltes Helfen statt unkontrollierte Einwanderung" durch die Innenstadt und endete um 20:00 Uhr wieder am Ausgangsort. An dieser Versammlung beteiligten sich in der Spitze 230 Personen. Bei einer Person wurden auf dem Weg zur Versammlung am Marktplatz eine Sturmhaube und ein Zahnschutz festgestellt. In dem Zusammenhang wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Person ein Platzverweis ausgesprochen.

Am Bahnhof fand gleichzeitig, unter der Beteiligung von knapp 40 Teilnehmern, zum Thema: "Grevesmühlen ist bunt, wir haben kein Bock auf Fremdenhass" ein Gegenprotest statt.

Beide Versammlungen verliefen friedlich.

Die Polizeiinspektion Wismar begleitete die Versammlungen mit 184 eigenen sowie unterstützenden Einsatzkräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V als auch des Polizeipräsidiums Rostock.

