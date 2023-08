Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall, Frau zu Hilfe gekommen, Brand, Serie von Sachbeschädigungen, Einbruch

Reutlingen (ots)

In Tabakladen eingebrochen

In einen Tabakladen in der Sondelfinger Römersteinstraße ist vermutlich am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen worden. Über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür drangen die Unbekannten ins Gebäude ein. Um in das Geschäft zu gelangen, mussten sie eine weitere Tür aufbrechen. Aus dem Laden ließen die Einbrecher Tabakwaren in bislang unbekanntem Wert mitgehen. Zeugen konnten gegen 4.20 Uhr zwei verdächtige Personen von dem Gebäude in unterschiedliche Richtungen weglaufen sehen. Sie hatten einen Rucksack beziehungsweise einen Umzugskarton bei sich, in dem sich möglicherweise das Diebesgut befunden hat. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Metzingen (RT): Zeugenaufruf zu Serie von Sachbeschädigungen

Das Polizeirevier Metzingen sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten zu einer Serie von Sachbeschädigungen, die am vergangenen Wochenende an Glasscheiben von öffentlichen Gebäuden und Fahrzeugen begangen wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 9.50 Uhr, an mindestens sieben Örtlichkeiten ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 9.000 Euro angerichtet. Der oder die bislang unbekannten Täter schlugen möglicherweise mit einem Notfallhammer kleine Löcher in Scheiben der Öschhalle, des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, des Eduard-Kahl-Bads sowie der Uhlandschule im Stadtteil Neuhausen. Weiterhin wurden Schäden an einer Schautafel vor der Bonifatius-Kirche und an einem Bagger in der Paul-Lechler-Straße sowie einem Linienbus in der Klosterstraße festgestellt. Hinweise werden unter Telefon 07123/924-0 erbeten. (ms)

Esslingen (ES): Essen auf Herd

Eine zugefallene Wohnungstüre hat am Mittwochnachmittag im Auenweg im Stadtteil Mettingen zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Eine Hausbewohnerin alarmierte gegen 16.50 Uhr die Einsatzkräfte, weil sie Essen auf dem Herd stehen und sich währenddessen versehentlich aus der Wohnung ausgeschlossen hatte. Zudem sei ihre einjährige Tochter in der Wohnung, aus der es jetzt rauchen würde. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, konnte die Wohnungstüre öffnen. Das kleine Mädchen wurde sofort von einer Notärztin untersucht, blieb aber unverletzt. Nach einer Durchlüftung der Räume, konnten Mutter und Kind wieder zurück in ihre Wohnung. Sachschaden war nicht entstanden. (cw)

Neidlingen (ES): Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwerste Verletzungen hat ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagvormittag in der Neidlinger Veitstraße erlitten. Der 61-Jährige war kurz vor zehn Uhr an einer Scheune damit beauftragt, Absturzsicherungen für Abrissarbeiten am Dach einer älteren Scheune anzubringen. Ersten Erkenntnissen nach fuhr er voraussichtlich mit einer neben der Scheune aufgestellten Hebebühne nach oben und betrat anschließend das Dach. Hierbei brach der Arbeiter durch die Welleternitplatten des Daches und stürzte zirka sechs Meter in die Tiefe. Ein Kollege hörte das Unglück und schaute nach dem 61-Jährigen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kümmerten sich zwei Helfer vor Ort um den Verunglückten. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalls aufgenommen. (ms)

Albstadt (ZAK): Brand in Wohnhaus

Zu einem Wohnhausbrand sind am Donnerstagvormittag die Rettungskräfte in die Ebinger Flandernstraße ausgerückt. Gegen neun Uhr war es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Abstellraum im Keller gekommen. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug im Einsatz war, konnte die Flammen rasch löschen und ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindern. Durch das Feuer und den Rauch wurden Räumlichkeiten im Keller sowie dem Erdgeschoss in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 50.000 Euro. Die Bewohner des Hauses waren ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Sie wurden vorsorglich vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und anschließend betreut. Das Polizeirevier Albstadt hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechik die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. (ms)

