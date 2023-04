Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Groß-Bieberau, Rodau (ots)

Zwischen Freitag (31.03), 15:30 Uhr und Samstag (01.04.), 13:00 Uhr wurde im Groß-Bieberauer Ortsteil Rodau ein in der Hauptstraße am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren beschädigt. Am grauen VW Golf entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden von etwa 3000EUR. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein schwarzes Fahrzeug handeln. Näheres hierzu ist jedoch nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0 mit der Polizeistation in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen. Berichterstatter: Maier, POK / Pst. Ober-Ramstadt

