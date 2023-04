Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Verliererin einer Geldbörse in Griesheim gesucht

Griesheim (ots)

Am Mittwoch (29.03.) sah ein zwölfjähriger Junge, welcher mit seinem Großvater zu Fuß in der Goethestraße in Griesheim unterwegs war, wie einer etwa 60-jährigen Fahrradfahrerin beim Überfahren einer Unebenheit unbemerkt die Geldbörse aus der Tasche fiel und auf der Straße landete. Der Junge reagierte geistesgegenwärtig, hob die Geldbörse auf und rannte der Radfahrerin hinterher, konnte diese aber nicht mehr einholen. Im Anschluss erschienen der Junge und sein Opa auf der Polizeistation Griesheim und gaben die Geldbörse dort ab. In der Geldbörse befand sich ein höherer Bargeldbetrag, jedoch keine Hinweise auf die Eigentümerin. Die Fahrradfahrerin und ihr Fahrrad konnten von dem Jungen und seinem Großvater jedoch gut beschrieben werden, so dass eine Zuordnung erfolgen könnte. Die Fahrradfahrerin kann sich persönlich auf der Polizeistation in Griesheim melden, um ihre verlorene Geldbörse in Empfang zu nehmen.

