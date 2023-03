Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Weißer KIA entwendet

Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Weiterstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (30.-31.3.) haben Kriminelle einen weißen Kia Sorento gestohlen, der auf dem Parkplatz eines Autocenters in der Friedrich-Schaefer-Straße abgestellt war. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute entgegen.

