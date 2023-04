Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Gem. Mörfelden, A 5, km 504,900, Parkplatz Steingrund: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Am 01.04.2023 gegen 04:31 Uhr ereignete sich auf der A 5 zwischen Frankfurt und Darmstadt ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 54-jähriger Fahrer aus Frankfurt fuhr mit seinem Sportwagen in Richtung Darmstadt. In Höhe des Parkplatzes Steingrund kam das Fahrzeug, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem genannten Parkplatz parkenden Sattelzug. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer des Sportwagens so starke Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Parkplatz war für mehrere Stunden aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt.

