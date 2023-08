Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Münzautomaten aufgebrochen; Sachbeschädigung in Schule; Verkehrsunfälle; Pkw gestohlen; Arbeitsmaschine in Brand geraten

Münzautomat aufgebrochen

Einen Münzautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle in der Silberburgstraße hat ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen und ausgeplündert. Zwischen 18.15 Uhr und 10.30 Uhr hebelte der Dieb den Automaten auf und ließ einen kleineren Münzgeldbetrag mitgehen. Der hinterlassene Sachschaden übersteigt mit geschätzten 400 Euro den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bad Urach (RT): Hoher Wasserschaden in Schulgebäude (Zeugenaufruf)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist in einem Schulgebäude in der Immanuel-Kant-Straße entstanden. Ein Lehrer bemerkte zufällig am Dienstag, gegen zehn Uhr, einen geöffneten Wasserhahn in einer Toilette im zweiten Obergeschoss des Gebäudes und drehte ihn zu. Das ausgetretene Wasser war allerdings bereits bis in die Flure und Klassenzimmer gelaufen und hatte dort erhebliche Schäden angerichtet. Auch die Feuerwehr war zur Schule ausgerückt. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Wie der Täter ins Innere des Schulgebäudes gelangen konnte, ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07125/946870. (rn)

Engstingen (RT): Mit dem Gegenverkehr kollidiert

Fünf Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der B312 zwischen Kleinengstingen und Bernloch verletzt worden. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 37-Jähriger gegen zehn Uhr mit einem Opel auf der Bundesstraße in Richtung Engstingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Kleinengstingen geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und streifte den entgegenkommenden Mercedes eines 42-Jährigen, der bereits bis zum Fahrbahnrand ausgewichen war. Der Mercedes kippte nach dem Zusammenstoß auf das Dach und blieb in einem Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen. Der 42-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Opel-Fahrer und drei Mitfahrer im Mercedes im Alter von zehn, 16 und 40 Jahren wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Während die Insassen des Mercedes zur Beobachtung stationär im Krankenhaus aufgenommen wurden, konnte der 37-Jährige dort ambulant versorgt werden. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Medikamentenbeeinflussung bei ihm ergaben, musste er eine Blutprobe abgeben. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Die B312 musste bis etwa 11.45 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Reichenbach (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Kreuzung von der Anschlussstelle der B10 zur L1201 entstanden. Ein 39-Jähriger war gegen 8.45 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Landesstraße aus Richtung Hochdorf kommend unterwegs. In die ampelgeregelte Kreuzung fuhr er eigenen Angaben zufolge bei Gelb ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer von der B10 aus Richtung Esslingen kommenden 56-Jährigen. Diese war laut Zeugenangaben bei Grün mit ihrem Smart in die Kreuzung eingefahren. Verletzt wurde niemand. Der Smart musste jedoch abgeschleppt werden. (rn)

Filderstadt-Bonladen (ES): Weißer VW Touareg gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem weißen VW Touareg mit dem Kennzeichen ES-TS 1003 fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Der bereits ältere Wagen mit R-Line Ausstattung war in der Poststraße verschlossen abgestellt und wurde dort zwischen Montag und Dienstag gestohlen. Hinweise zu dem Fahrzeug bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/79091-3 oder jede andere Polizeidienststelle. (cw)

Albstadt-Pfeffingen (ZAK): Arbeitsmaschine in Brand geraten

Ein technischer Defekt dürfte den Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Teleskopladers in einer Halle beim Sportgelände in der Straße Naupen am Mittwochmittag gewesen sein. Mitarbeiter entdeckten gegen 12.40 Uhr den Brand und zogen das landwirtschaftliche Gerät aus der Halle ins Freie. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften anrückte, löschte die sich bereits in Vollbrand befindliche Maschine. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Pedale verwechselt

Die Verwechslung von Gas- und Bremspedal ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen am Kreisverkehr Langwatte/Johannes-Mauthe-Straße/Truchtelfinger Straße ereignet hat. Eine 79-Jährige war mit ihrem Audi dort gegen 8.45 Uhr unterwegs und wollte vom Kreisverkehr auf den Parkplatz der Bäckerei einbiegen. Dabei verwechselte sie die Pedale, sodass ihr Audi beschleunigte und gegen das Wohn- und Geschäftshaus prallte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde zum Glück niemand verletzt. Allerdings war der Wagen nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zur Begutachtung des Gebäudeschadens, der sich ersten, vorläufigen Schätzungen zufolge auf 30.000 Euro belaufen dürfte, wurde vom Eigentümer ein Architekt und ein Statiker beauftragt. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (cw)

