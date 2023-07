Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippetal (ots)

Am Freitag, kam es in Oestinghausen, gegen 14 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, als ein 28-jähriger mit seinem Pkw den Deilweg in Richtung der Hovestädter Straße befuhr. Zeitgleich befuhr ein 32-jähriger mit seinem Lkw den Deilweg in entgegengesetzte Fahrtrichtung, als der 28-jährige mit seinem Pkw innerhalb eines Kurvenbereichs über die Fahrbahnmitte hinaus auf die Fahrspur des 32-jährigen Lkw-Fahrers geriet und es dort zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Kollision kam der 28-jährige mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Unfallaufnahme wurde der Deilweg zeitweise gesperrt. (nr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell