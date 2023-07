Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: "Wildgriller" im Naturschutzgebiet

Wickede (Ruhr) (ots)

Am Samstag, um 21:50 Uhr, meldete eine Bürgerin mehrere jugendliche Wildgriller auf einer Insel in der Ruhr, nahe dem Kraftwerk an der Hauptstraße in Wickede (Ruhr). Da die im Naturschutzgebiet liegende Insel fußläufig nicht zu erreichen war, wurden die Einsatzkräfte mit einem Boot der Feuerwehr übergesetzt. Vor Ort konnten mehrere Jugendliche angetroffen werden gegen die ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. (sh)

