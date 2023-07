Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorrad übersehen

Möhnesee-Günne (ots)

Am Freitag, 08.07.2023, gegen 18:25 Uhr ereignete sich eine Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad in Höhe Möhnesee-Günne. Ein 32-jähriger aus Ense stammender Fahrer eines VW Caddy beabsichtigte von der östlich von Günne gelegenen K20 in eine Seitenstraße abzubiegen, als er einen von vorne kommenden Motorradfahrer aus Hamm, der auf einem Motorrad der Marke KTM unterwegs vom Möhnesee in Richtung Norden war, übersah. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde vor Ort von der alarmierten Rettungswagenbesatzung versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt 9.000,- Euro. (MJ)

