Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrskontrollen - Ford flüchtet

Kreis Soest (ots)

Am 04. Juli führte der Verkehrsdienst an wechselnden Standorten im westlichen Kreisgebiet Alkohol-/ Drogen- und Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei sollte ein weißer Ford, gegen 19:27 Uhr, nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung in Möhnesee-Körbecke am Südufer angehalten werden. Ein Polizeibeamter der dem Ford Anhaltezeichen gab, musste zur Seite springen, weil der Fahrer auf den Beamten zu steuerte. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Beamten und dem Außenspiegel. Der Beamte blieb unverletzt. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung und mithilfe von Zeugenhinweisen, konnte das Fahrzeug in der Nähe eines Ski-Klubs an der Forststraße aufgefunden werden. Von dem Fahrer war keine Spur. Der Ford wurde sichergestellt und eine entsprechendes Verfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers dauern an. Darüber hinaus wurden weitere 14 Verkehrsverstöße festgestellt und gehandet. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell