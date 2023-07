Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch in Geschäft

Soest (ots)

Am 07. Juli, um 02:18 Uhr, wurde eine Schaufensterscheibe an einem asiatischen Lebensmittelgeschäft auf dem Grandweg eingeschlagen. Ein Zeuge wurde durch einen lauten Knall geweckt und konnte aus seinem Fester beobachten, wie zwei dunkel gekleidete Personen sich an dem Geschäft aufhielten und an dem Schaufenster hantierten. Als die Scheibe zu Bruch ging, flüchteten die beiden Personen in Richtung Kützelbach. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend eine Fahndung ein. In der Thomästraße fielen den Beamten zwei verdächtige Personen auf, die auf die Beschreibung des Zeugen passten. Die Verdächtigen wurden kontrolliert und ihre Personalien festgestellt. Sie stehen nun im Verdacht des versuchten Einbruchdiebstahls. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell