Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen gesucht - Unfall passierte im Juni

Soest (ots)

Am 20. Juni, um 07:00 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Immermannwall/Thomätor ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Soester befuhr mit seinem Fahrrad den Immermannwall in Richtung Nelmannwall. An der Kreuzung angekommen, beabsichtigte er weiter geradeaus zu fahren. Ein weißer Kleinwagen befuhr den Immermannwall in gleiche Richtung und bog nach rechts in Richtung Ostenhellweg ab. Beim Abbiegevorgang wurde der 27-jährige Radfahrer vermutlich übersehen. Er bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

