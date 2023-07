Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei verdächtige Personen gesucht

Geseke - Störmede (ots)

Am Mittwochnachmittag, um 16:50 Uhr, versuchten unbekannte Täter auf der Langen Straße in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Ein Bewohner des Hauses hörte Geräusche im Treppenhaus und vermutete zunächst es würde gereinigt werden. Als er im Treppenhaus nachsah, fiel ihm die beschädigte Wohnungstür seines Nachbarn auf. Zeitgleich kamen zwei Zeuginnen am Haus an. Sie beobachteten wie drei unbekannte männliche Personen fluchtartig das Haus verließen. Sie fuhren mit Fahrrädern in Richtung Geseke davon. Vermutlich handelte es sich um die Täter, die von dem Hausbewohner gestört wurden. Die Zeuginnen konnten die Personen wie folgt beschreiben: Circa 35 Jahre alt, südländisches Aussehen und trugen dunkle Haare. Zwei der Verdächtigen sollen etwa 180 cm groß gewesen sein. Einer von ihnen trug einen beigen Trainingsanzug. Der Dritte war deutlich kleiner und hatte eine untersetzten Figur. Der Wohnungsinhaber, der beschädigten Wohnungstür, war nicht zu Hause und kann die beschriebenen Personen auch nicht zu ordnen. Es wird vermutet, dass die Hauseingangstür lediglich angelehnt war, sodass die Täter ungehindert Zugang zum Treppenhaus hatten. Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen oder den Fahrrädern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell