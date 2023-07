POL-SO: Einbruch in Metallbetrieb

Soest (ots) - Am Mittwoch, um 15:10 Uhr, meldete eine Zeugin einen unbekannten Mann in der Fußgängerzone, der seine Hose vor ihr heruntergelassen hatte. Er stand in der Brüderstraße in Höhe der Hausnummer 37 und suchte den Blickkontakt zu der Zeugin. Diese setzte ihren Weg zügig fort. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Circa 30 Jahre alt, braune längere Haare, nordafrikanisches Aussehen und trug eine grüne Cargohose, mit einem grünen Hoodie und dazu eine ...

