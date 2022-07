Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann verlezte Polizisten

Schalkau (ots)

Samstagmittag erhielt die Polizei die Mitteilung über einen 36-Jährigen, der mit einer Axt in einer Wohnung in Schalkau umherläuft und seiner Familie Angst einflößt. Als die Beamten eintrafen, bestätigte sich die Aussage und die Beamten forderten den Mann auf, die Axt abzulegen. Der Aufforderung wurde Folge geleistet. Danach versuchte er zu flüchten und schlug einen Polizeibeamen eine Glasflasche gegen den Kopf. Dieser erlitt dadurch schwere Verletzungen. Anschließend rannte der Schläger in seine Garage und rammte mit seinem Auto den Streifenwagen, um sich den Fluchtweg zu bahnen. Dabei entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der Mann konnte geschnappt und in Gewahrsam genommen werden. Nach Einschätzung eines Arztes sowie des sozialpsychiatrischen Dienstes kam er in das Landesfachkrankenhaus nach Hildburghausen. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

