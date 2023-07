POL-SO: Einbruch in Autowerkstatt

Soest (ots) - Am 07. Juli, um 02:18 Uhr, wurde eine Schaufensterscheibe an einem asiatischen Lebensmittelgeschäft auf dem Grandweg eingeschlagen. Ein Zeuge wurde durch einen lauten Knall geweckt und konnte aus seinem Fester beobachten, wie zwei dunkel gekleidete Personen sich an dem Geschäft aufhielten und an dem Schaufenster hantierten. Als die Scheibe zu Bruch ging, flüchteten die beiden Personen in Richtung ...

