POL-SO: Ältere Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Soest (ots) - Am Donnerstag, den 06. Juli in der Zeit zwischen 04:30 Uhr und 18:50 Uhr, ereignete sich auf dem Pendlerparkplatz am Autohof Soest-Ost eine Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkte weiße VW-Kombilimousine wurde an der Front beschädigt. Vermutlich war das verursachende Fahrzeug rot. An dem VW konnten nämlich rote Lackanhaftungen festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug geben ...

