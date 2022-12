POL-PIKIB: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Eisenberg (ots) - Am 29.11.22, gegen 09:29Uhr, kam es in der Straße "In der Atzing" zu Sachbeschädigungen. An zwei Fahrzeugen wurden jeweils die linken Außenspiegel und linken Fahrzeugseiten beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de ...

mehr