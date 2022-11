POL-PIKIB: Überfall auf Einkaufsmarkt

Rüssingen (ots) - In der Zeit vom 27.11.22, 20:15Uhr, bis zum 28.11.22, 07:45Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Anschließend entfernte er sich von Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu ...

