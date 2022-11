Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Göllheim, Dannenfels (ots)

In den Abendstunden des 24.11.22 erhielten zwei Frauen im Alter von 76 und 78 Jahren Anrufe von falschen Polizeibeamten. In dem ersten Fall gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und ließ sich zunächst die Personalien der Frau bestätigten. Hiernach berichtete der Anrufer von einem in der Nachbarschaft stattgefundenen Überfall. Die 78-Jährige gab zu verstehen, dass sie von einem Überfall nichts weiß und beendete das Telefonat. In dem zweiten Fall gab sich der Anrufer ebenfalls als Polizeibeamter aus und schilderte einen Raubüberfall. In einem weiteren Anruf fragte er nach Bargeld, was die 76-Jährige misstrauisch stimmte und zum Beendeten des Gesprächs veranlasste. In beiden Fällen kam es zu keinem Schadenseintritt.

