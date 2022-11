Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigungen

Eisenberg (ots)

Am 29.11.22, gegen 09:29Uhr, kam es in der Straße "In der Atzing" zu Sachbeschädigungen. An zwei Fahrzeugen wurden jeweils die linken Außenspiegel und linken Fahrzeugseiten beschädigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

