Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkene Autofahrerin von der Polizei angehalten

Karlsruhe (ots)

Eine 45-jährige Autofahrerin wurde am Montag gegen 21.30 Uhr von der Polizei in der Durlacher Allee auf Höhe der Straße Am Großmarkt kontrolliert. Sie war offenbar stark alkoholisiert.

Die Pkw-Lenkerin war den Beamten des Polizeireviers Durlach bereits zuvor durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen. Ein angebotener Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von über zwei Promille.

Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, wurde der Frau wohl bereits vor anderthalb Jahren der Führerschein entzogen, damit war sie ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Außerdem gab es Anzeichen, dass die 45-Jährige womöglich auch unter der Beeinflussung berauschender Mittel stand.

Gegen Sie werden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Frau musste eine Blutprobe und schließlich auch ihren Fahrzeugschlüssel abgeben.

Dominic Stolz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell