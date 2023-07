Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vorfahrt missachtet

Warstein (ots)

Am 08.07.2023 gegen 14:35 Uhr kam es zur Kollision von zwei Pkw im Ortskern von Warstein-Hirschberg. Ein 34-jähriger Fahrer eines VW Passat aus Höchstenbach im Westerwald beabsichtigte von der Arnsberger Straße aus kommend geradeaus in die Burgstraße einzufahren. Beim hierzu erforderlichen Queren der Schützenstraße missachtete er dabei aber die Vorfahrt eines von links kommenden 22-jährigen aus Rüthen, der mit einem Pkw der Marke Mitsubishi unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß lösten alle in den Fahrzeugen verbauten Airbags aus. Da beide Pkw mit mehreren Personen, darunter auch ein 5-jähriger Junge und zwei Teenager, besetzt waren, zählte die Polizei insgesamt sechs Personen, die vom eingesetzten Rettungsdienst zu Untersuchungen in drei verschiedene Krankenhäuser verbracht werden mussten. Laut einer ersten Beurteilung vor Ort wurde bei dem Zusammenstoß aber niemand schwer verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (MJ)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell